الوحدة السعودي يتفق مع كارينيو

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

توصلت إدارة نادي الوحدة السعودي إلى اتفاق نهائي مع الأوروجوياني دانييل كارينيو، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لماريو سفيتانوفيتش. ولم يشفع الفوز الثمين الذي حققه فريق الوحدة على أهلي جدة السبت الماضي بنتيجة 2-1، في بقاء سفيتانوفيتش. وذكرت بعض التقارير أن إدارة الوحدة كانت قد استقرت على إقالة ماريو سفيتانوفيتش قبل مباراة أهلي جدة. وحصد الوحدة أول 3 نقاط له منذ انطلاق الموسم الحالي للدوري السعودي، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 4 نقاط في المركز التاسع.

