صحف إيطاليا تنشغل بعداوة ساري وكونتي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على الصراع القائم بين أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، وماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "بوم بوم، يا له من ديربي.. بيونتيك يسجل يسكت منتقديه وميلان يفوز على هيلاس فيرونا 1-0".

وأضافت "أعداء تقريبًا، ساري في صعوبات وكونتي يثير المخاطر.. يوفنتوس وإنتر وحرارة عالية".

فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "يوفنتوس، كونتي لديه رسالة لك.. ديربي إيطاليا مشتعل بالفعل".

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وأضافت "أنطونيو كونتي يهاجم، وماوريسيو في الوقت الحالي لا يرد.. لكن الإنتر يتفوق في قمة الكالتشيو، ويضيء المنافسة بين المدربين والناديين، سيتواجهان في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بميلان".

وأردفت "روما مذهل.. سجل 4 أهداف في نصف ساعة بمرمى ساسولو.. مخيتريان سجل.. وبيراردي أحرز هدفين لكن بعد فوات الأوان".

فيما حمل غلاف صحيفة "توتو سبورت": "كونتي وساري، إنها البداية فقط.. مبارزة شفوية من على مسافات".

وأضافت "عرض روما، ورباعية في شباك ساسولو.. وأتالانتا يقلب الطاولة على جنوى بالدقيقة 95.. أما بيونتيك فسجل هدفا ليقود ميلان للفوز على فيرونا".