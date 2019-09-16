شكرا لقرائتكم تعرف على موعد إجرء قرعة كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام القرعة على صعيد السيدات و الشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006.
وأكد "عبد المنعم" على إجراء مراسم القرعة فى مقر الإتحاد بمجمع الإتحادات بمدينة نصر بحضور مندوبو الأندية المشاركة فى المنافسات .
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