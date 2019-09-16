شكرا لقرائتكم تعرف على موعد إجرء قرعة كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، إجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020 فى 19 أكتوبر الجارى، حيث تقام القرعة على صعيد الرجال و مواليد 2000 / 2002 ، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، و كأس مصر مواليد 2006 .

وتقام القرعة على صعيد السيدات و الشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006.

وأكد "عبد المنعم" على إجراء مراسم القرعة فى مقر الإتحاد بمجمع الإتحادات بمدينة نصر بحضور مندوبو الأندية المشاركة فى المنافسات .