شكرا لقرائتكم تعرف على أسباب حيرة عماد النحاس مع المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل المدير الفنى للمقاولون العرب عماد النحاس، في حيرة لاختيار اللاعب الذي سيقود هجوم ذئاب الجبل في الموسم الجديد، بعدما توفر أكثر من بديل أمام مدرب المقاولون بعد صفقات الميركاتو الصيفي، حيث نجح مسئولو ذئاب الجبل في تعويض رحيل أحمد علي هداف الفريق السابق، الذي انضم إلى بيراميدز بعد فسخ تعاقده مع ذئاب الجبل، بضم أكثر من مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن إدارة ذئاب الجبل كانت حريصة على توفير أكثر من بديل أمام الجهاز الفني، من أجل تحقيق الهدف المنشود بدخول المربع الذهبي في الموسم الجديد للمشاركة في البطولات الأفريقية والعربية.

وضم المقاولون كل من شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي السابق، وكوفري ايبونج مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق، بالإضافة لوجود محمد طلعت وطاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري ضمن قائمة ذئاب الجبل.

ويقص المقاولون شريط لقاءاته في الدوري المصري الممتاز بمباراة طلائع الجيش، في الثالثة عصرا يوم 21 سبتمبر الجاري، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في افتتاح البطولة .