شكرا لقرائتكم "الوليلي" وفرج" يشاركان فى فعاليات دوري الأسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك علي فرج ورنيم الوليلي أصحاب المركز الأول في التصنيف العالمي للرجال والسيدات، فى فاعليات الدوري العام المصري للأسكواش، اليوم الأثنين، لمرحلة عمومي رجال - سيدات بالتجمع الخامس وعلي مدار ثلاث أيام.

كما يشارك ببطولة الدوري العام قسم المحترفين 18 لاعبا و 12 لاعبة منهم المصنفين الأول و الثالث و الرابع علي العالم و المصنفة الأولي و الثانية و الرابعة و الخامسة علي العالم بالإضافة لكوكبة من اللاعبين و اللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية و هم :-

- نادي سبورتنج حامل لقب الموسم الماضي

- نادي وادي دجله .

- النادي الأهلي .

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- نادي هليوبوليس .

- نادي الجزيرة .

- و أخيرا الوافد الجديد من دوري القسم الأول نادي بلاك بول .

كما يشارك في دوري القسم الأول 24 لاعب و 16 لاعبة يمثلون ثمانية اندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادي - طنطا - كيلنج شوت - البرلسي .