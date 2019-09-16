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شكرا لقرائتكم "الوليلي" وفرج" يشاركان فى فعاليات دوري الأسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك علي فرج ورنيم الوليلي أصحاب المركز الأول في التصنيف العالمي للرجال والسيدات، فى فاعليات الدوري العام المصري للأسكواش، اليوم الأثنين، لمرحلة عمومي رجال - سيدات بالتجمع الخامس وعلي مدار ثلاث أيام.
كما يشارك ببطولة الدوري العام قسم المحترفين 18 لاعبا و 12 لاعبة منهم المصنفين الأول و الثالث و الرابع علي العالم و المصنفة الأولي و الثانية و الرابعة و الخامسة علي العالم بالإضافة لكوكبة من اللاعبين و اللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية و هم :-
- نادي سبورتنج حامل لقب الموسم الماضي
- نادي وادي دجله .
- النادي الأهلي .
- نادي هليوبوليس .
- نادي الجزيرة .
- و أخيرا الوافد الجديد من دوري القسم الأول نادي بلاك بول .
كما يشارك في دوري القسم الأول 24 لاعب و 16 لاعبة يمثلون ثمانية اندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادي - طنطا - كيلنج شوت - البرلسي .
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