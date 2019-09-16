شكرا لقرائتكم فايلر يرفض راحة لاعبي الأهلي عقب العودة من غينيا استعداداً للسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج لمران الفريق الإستثنائي، المقرر اقامته مساء اليوم الأثنين، مع مخطط أحمال الفريق، رغم أن الفريق لم يحصل على راحة عقب العودة من غينيا الأستوائية، حيث أبلغ اللاعبين بأداء مران الليلة علي ملعب التتش بالجزيرة.

رغم عودة بعثة الأهلي من غينيا الأستوائية فجر اليوم الاثنين، الا ان المدرب السويسري اتخذ قرارا بأداء مران مسائي بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب.

وكان الأهلي حقق فوزاً علي كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويفتتح الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .