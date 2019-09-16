شكرا لقرائتكم فايلر يرفض راحة لاعبي الأهلي عقب العودة من غينيا استعداداً للسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويفتتح الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .
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