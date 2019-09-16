شكرا لقرائتكم نجم نابولي لن يخرج رفاق محمد صلاح بالنقاط الثلاثة من إيطاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح الألباني السيد هساي لاعب نابولي الايطالي، أن مهمة ليفربول الانجليزي، في حصد النقاط الثلاثة أمام الفريق الإيطالي، والخروج من ملعب "سان باولو" بالنقاط الثلاث لن تكون سهلة، حيث يلتقي نابولي مع ليفربول في التاسعة مساء غداً الثلاثاء بملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا

وأكد السيد هساي في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، "لدينا مباراة صعبة أمام ليفربول علينا أن نقدم خلالها أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، المنافس لن يستطيع اللعب بهدوء في ملعب سان باولو، ما حدث في الموسم الماضي كان أمراً مؤسفاً، لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك".

وقال لاعب نابولي، "في مثل هذه المباريات عليك فقط أن تكون هادئاً، وكما الحال في كل المباريات، أن نلعب بأسلوبنا بعدها سنرى ما سيحدث، أعتقد أن نقطة القوة الرئيسية لنابولي هي طريقة لعبه، الأسلوب الذي نلعب به في كل مباراة، يجب أن نتمتع بالثبات والتفكير بأننا نابولي وبإمكاننا التنافس مع جميع الفرق الأخرى في العالم".

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وأوضح السيد هساي قائلاً، "ليفربول فريق رائع، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، لكن من جهتنا لا يجب أن ننسى من نحن، بأننا نابولي وأنه في الموسم الماضي هزمنا هذا الفريق الذي فاز بلقب دوري ابطال اوروبا".

والتقى ليفربول مع نابولي في دور المجموعات بالنسخة الماضية من مسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث تمكن نابولي من تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت بملعب "سان باولو"، بهدف دون مقابل، قبل أن يثأر ليفربول ويفوز بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية التي أقيمت بملعب "انفيلد"، حيث جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح.