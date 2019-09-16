شكرا لقرائتكم نجم نابولي لن يخرج رفاق محمد صلاح بالنقاط الثلاثة من إيطاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد السيد هساي في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، "لدينا مباراة صعبة أمام ليفربول علينا أن نقدم خلالها أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، المنافس لن يستطيع اللعب بهدوء في ملعب سان باولو، ما حدث في الموسم الماضي كان أمراً مؤسفاً، لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك".
وأوضح السيد هساي قائلاً، "ليفربول فريق رائع، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، لكن من جهتنا لا يجب أن ننسى من نحن، بأننا نابولي وأنه في الموسم الماضي هزمنا هذا الفريق الذي فاز بلقب دوري ابطال اوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم نابولي لن يخرج رفاق محمد صلاح بالنقاط الثلاثة من إيطاليا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.