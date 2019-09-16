شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يرعى ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن في الطائف.

ولدى وصول ولي العهد لميدان الهجن رافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة كلمة رفع فيها الشكر والعرفان للملك، وولي عهده، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في السعودية، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، وقد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطاً بمشاركة 4.080 مشاركاً من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة.