شكرا لقرائتكم إسبانيا تتخطى الأرجنتين وتحرز كأس العالم لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت إسبانيا على الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 2006 يوم الأحد لتكمل مشوارها المذهل لفريق لم يكن مرشحا ضمن المصنفين للفوز باللقب عند بدء البطولة بمشاركة 32 منتخبا.

وسجلت إسبانيا في البداية ولم تفرط في تقدمها معتمدة على دفاعها القوي لإيقاف التهديدات الهجومية للأرجنتين بطلة أولمبياد 2004.

وسجل ريكي روبيو 20 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة وأحرز مارك غاسول وويلي هرنانديز ثلاث رميات لكل منهما واستحوذ الفريق الأوروبي على الكرة 47 مرة أكثر 20 مرة من منافسه القادم من أميركا الجنوبية.

وفي وقت سابق يوم الأحد سجل ناندو دو كولو 19 نقطة ليقود فرنسا للميدالية البرونزية الثانية على التوالي في البطولة بفوزها 67-59 على أستراليا.