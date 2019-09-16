موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري والقنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال آسيا 2019

نقدم لكم نتيجة مباراة النصر والسد القطري في إياب ربع نهائي منافسات دوري أبطال آسيا 2019، النصر السعودي يواجه السد القطري اليوم بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي تجعل كل الاحتمالات ممكنة مما يُضيف على المباراة نوعاً خاصاً من المتعة والإثارة.

موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مكة المكرمة على استاد حمد الجاسم، وتُنقل المباراة على بي ان سبورت Bein Sports 1 h + الكأس hd 3، ويتولى التعليق على المباراة كل من عصام الشوالي وحفيظ دراجي في مباراة كبيرة تجمع بين بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبطل الدوري القطري ووصيف دوري أبطال آسيا النسخة الماضية.

السد القطري والنصر السعودي أبطال آسيا 2019

النصر السعودي والسد القطري AlNASR vs ALSAAD قمة كبيرة من أجل العبور للدور نصف النهائي في البطولة الأكبر في آسيا، وقد تمكن النصر السعودي من تحويل تأخره بهدف في الذهاب إلى الفوز بنتيجة 2_1 على السد القطري.

نتيجة مباراة السد القطري والنصر السعودي لحظة بلحظة

ننشر متابعة نتيجة النصر السعودي والسد القطري لحظة بلحظة في إياب دور ال8 من دوري أبطال آسيا 2019 في تحدٍ كبير للنصر السعودي من أجل الوصول للدور نصف النهائي لأول مرة في الألفية الجديدة، وعلى الجانب الآخر يحاول السد القطري للحصول على البطولة بعد أن حقق مركز الوصيف في العام الماضي.