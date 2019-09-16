النصر السعودي والسد القطري دوري أبطال آسيا 2019 لحظة بلحظة

يلتقي اليوم السد القطري مع النصر السعودي في مباراة الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويسعى السد القطري وصيف البطولة للوصول للدور نصف النهائي أمام الخصم العنيد النصر السعودي الذي تمكن من الفوز بالدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان، هذا وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النصر السعودي على السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي شهدت تألق عبد الرزاق حمد الله.

مباراة السد القطري والنصر السعودي

ننتظر اليوم قمة عربية خالصة من العيار الثقيل تجمع بين النصر السعودي والسد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، النصر السعودي يحاول إرضاء جماهيره بالفوز على السد القطري بعد تعثر في الدوري السعودي للمحترفين وتعادل مع الشباب وفقدان الصدارة، بينما يحاول السد القطري تحقيق البطولة الغالية مع مدربه الجديد تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة الإسباني سابقاً.

نتيجة مباراة السد القطري والنصر السعودي دوري أبطال آسيا 2019 لحظة بلحظة

نقدم لحضراتكم نتيجة مباراة السد القطري والنصر السعودي دوري أبطال آسيا 2019 باستاد حمد الجاسم بتعليق كل من التألق عصام الشوالي، والرائع حفيظ دراجي الذي يضيف حماساً خاصاً للمباراة.