شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدوري العام لمحترفى الاسكواش بمشاركة على فرج ورنيم الوليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم، الاثنين، فعاليات الدورى العام المصرى لمرحلة عمومي رجال - سيدات بالتجمع الخامس وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة على فرج ورنيم الوليلى، صاحبى المركز الأول فى التصنيف العالمى للرجال والسيدات.

ويشارك ببطولة الدوري العام قسم المحترفين 18 لاعبا و12 لاعبة، منهم المصنفون الأول والثالث والرابع على العالم والمصنفة الأولى والثانية والرابعة والخامسة على العالم، بالإضافة لكوكبة من اللاعبين واللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية هى:

- نادي سبورتنج حامل لقب الموسم الماضي

- نادي وادي دجلة.

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- النادي الأهلي.

- نادي هليوبوليس.

- نادي الجزيرة.

- وأخيرا الوافد الجديد من دوري القسم الأول نادى بلاك بول.

كما يشارك فى دورى القسم الأول 24 لاعبا و16 لاعبة يمثلون ثمانية أندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادي - طنطا - كيلنج شوت - البرلسى.