شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أكتوبر قرعة كأس مصر لمسابقات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 19 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020.
ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002 ، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، وكأس مصر مواليد 2006 .
كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .
من جانبه أكد عبد المنعم إجراء مراسم القرعة فى مقر الاتحاد بمجمع الإتحادات بمدينة نصر بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 أكتوبر قرعة كأس مصر لمسابقات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.