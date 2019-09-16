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19 أكتوبر قرعة كأس مصر لمسابقات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 19 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020.

ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002 ، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، وكأس مصر مواليد 2006 .

كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001 ، و مسابقة 2002 / 2003 و مرحلة 2004 / 2005 ، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .

من جانبه أكد عبد المنعم إجراء مراسم القرعة فى مقر الاتحاد بمجمع الإتحادات بمدينة نصر بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.

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