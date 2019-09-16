شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامج مران الأهلي "الاستثنائى" لتجنب إصابة اللاعبين قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامج مران الفريق "الاستثنائى"، المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين، وذلك مع مخطط أحمال الفريق.
ورغم عودة بعثة الأهلى من غينيا الاستوائية فجر اليوم، الاثنين، إلا أن المدرب السويسرى أبلغ اللاعبين بأداء مران الليلة على ملعب التتش بالجزيرة.
واتخذ فايلر قرارا بأداء مران بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب، فى كأس السوبر المحلى.
كان الأهلى قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة فى المواجهة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويبدأ الأهلى مشواره المحلى فى بطولة الدورى العام بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى.
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