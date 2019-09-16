شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى يتأهل للدور الثانى من بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح هيثم فهمى، لاعب منتخب المصارعة، فى التأهل إلى الدور الثانى من منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم، والتى تقام بكازاخستان، بعد التغلب على منافسه الكولومبى فى أولى مبارياته بالبطولة .

ومن المقرر أن يلتقى فهمى مع لاعب إيران بعد قليل فى المباراة التالية، والمؤهلة لربع نهائى المنافسات، وحال الفوز يكون قد اقترب خطوة من الحصول على تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من: خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب قد تأهل غلى اولمبياد طوكيو بعد الفوز فى مبارياته أمام لاعبى جورجيا وأرمينيا وبولندا، ثم الخسارة من لاعب كوبا قى نصف النهائى، لينافس اليوم على برونزية البطولة، بعد الوصول إلى أولمبياد طوكيو والذى يتأهل له اصحاب المراكز الستة الاولى فى بطولة العالم.

وينافس اليوم أيضا فى منافسات بطولة العالم عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب فى وزن 130 كجم أمام لاعب اليابان .