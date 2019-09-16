سوبر كورة.. أقوى 10 مواجهات للزمالك بالدور الأول للدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 مواجهات قوية تنتظر الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك خلال مباريات الدور الأول بالدورى لموسم 2019-2020، والتى ستحدد بنسبة كبيرة ملامح المنافسة على اللقب مع الأهلى "الغريم التقليدى".

وأعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدور الأول، وفقا لما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت الخميس الماضي، ولم يتحدد مواعيد الأسبوع الثامن فقط، حيث تم الاكتفاء بتحديد فترة إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت فى مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

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