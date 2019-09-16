شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المصرى يتدرب على المحيط الهندى بعد رباعية مالندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى تدريبه الصباحى، اليوم الاثنين، على شاطئ المحيط الهندى بجزيرة زنجبار، بعد الفوز على مالندى بطل زنجبار برباعية أمس، فى ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية؟

شمل تدريب المصرى عددا من الوحدات البدنية، خاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل، بحضور جميع لاعبى الفريق.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين امس بستاد عمان بتنزانيا

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وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى، وأضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.