شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف جهاز الكرة بالنادى الأهلي 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكانت إدارة الأهلي قررت صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز علي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين، فى المواجهة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements ويحاول مسئولو الأهلي رفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك، نظرا لأهمية اللقاء فهى مباراة على بطولة محلية، بجانب أن مواجهة الزمالك فى القمة هى بطولة خاصة فى حد ذاتها بالنسبة لجماهير الفريق الأحمر. ويبدأ الأهلي مشواره المحلى فى بطولة الدورى العام بمواجهة سموحة والمقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى.

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