شكرا لقرائتكم خبر عن هداف تشيلسي الشاب يهدد باللعب لنيجيريا في حال استمرار تجاهل «ساوثجيت» له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لمح تامي أبراهام، هداف نادي تشيلسي الإنجليزي صاحب الـ 21 عامًا، إلى إمكانية اللعب لمنتخب بلاده الأم نيجيريا في حال استمرار تجاهل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، له.

وخاض «أبراهام» مباراة وحيدة بقميص المنتخب الإنجليزي الأول حين لعب ودية ألمانيا في نوفمبر 2017، إلا أنه ومنذ ذلك الحين خرج من اختيارات «ساوثجيت» ولم يرتدي قميص الأسود الثلاثة لـ 22 شهرًا، كما لم يستدعى لمباريات الأسبوع الماضي التي خاضتها إنجلترا أمام بلغاريا وكوسوفو بتصفيات يورو 2020، رغم تألقه مع البلوز.

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وفي تصريحات، نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، قال اللاعب عن اهتمام المنتخب النيجيري باستدعائه: «سمعت هذا الكلام، وحين يأتي الوقت، يأتي الوقت».

وردًا على ما إذا كان لا يزال عليه اتخاذ قرارًا مصيريًا بشأن مستقبله الدولي، قال «أبراهام»: «لم أركز على ذلك حقًا حتى الآن، تركيزي على تشيلسي وأتمنى تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات».

واختتم: «لا نعرف أبدًا، لا يمكنك أبدًا أن تقول مستحيل، في الحقيقة ما سيأتي أولًا».

وكان صاحب الـ 21 عامًا قد سجل ثلاثية «هاتريك» في مرمى وولفرهامبتون، السبت الماضي، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده في قائمة هدافي البطولة إلى 7 أهداف متشاركًا الصدارة مع سيرجيو أجويرو، هداف مانشستر سيتي.