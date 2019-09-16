مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16- 9 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 تقام اليوم الإثنين 16- 9 - 2019، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجارى 2019-2020 ونستعرض أبرزها بتوقيت القاهرة فى التقرير التالى.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة Advertisements السد القطرى × النصر السعودى – السادسة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة أستون فيلا × وست هام يونايتد – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة تورينو × ليتشي – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4 Advertisements

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