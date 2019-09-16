أستون فيلا يتحدى وست هام فى غياب تريزيجيه بالدوري الإنجليزي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

يلتقى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى مع وست هام يونايتد فى التاسعة مساء اليوم بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويبحث أستون فيلا عن تحقيق فوزه الثانى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث يمتلك فى رصيده ثلاث نقاط فقط حصدها من الفوز على إيفرتون بينما خسر ثلاث مباريات أمام توتنهام وبورنموث وكريستال بالاس.

ويسعى أستون فيلا لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفه فى جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ18 قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 3 نقاط، بينما يملك وست هام يونايتد فى رصيده 7 نقاط بالمركز التاسع.

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ويفتقد أستون فيلا فى مباراة اليوم لجهود النجم المصرى محمود تريزيجيه بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء فى المباراة الماضية أمام كريستال بالاس، بجانب المهاجم جوناتان كودجيا الذى يعانى من كسر فى عظمة الوجنة، وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويلتقى أستون فيلا فى الجولة المقبلة مع أرسنال بملعب "الإمارات"، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدور الثالث فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.