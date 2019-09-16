مفاجأة.. باريس سان جيرمان كاد يتسبب في بتر قدم نجم ريال مدريد

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
كشف الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة قوية تعرض لها كادت أن تؤدي لبتر قدمه، خلال تواجده مع باريس سان جيرمان.
وانتقل ميندي في الانتقالات الصيفية الماضية، إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو، بعد تألقه في الموسم الماضي بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال ميندي في تصريحات لـ "كانال بلاس" الفرنسية: "اللحظة الأصعب بالنسبة لي في مسيرتي، عندما تعرضت للإصابة في عمر الـ 14 عاما".
وأضاف: "الأطباء وقتها أخبروني بأنه من الوارد بالنسبة لي الخضوع لعملية "بتر" قدمي".
وأوضح: "جلست بعد ذلك لفترة على كرسي متحرك، وبعدها قررت الرحيل عن فريق الشباب في باريس سان جيرمان، لأنني لم أتدرب مع الفريق بشكل طبيعي".
وأتم: "مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ستكون مختلفة بالنسبة، لأنها ستكون بمثابة عودتي للمنزل من جديد، لأنني من مواليد العاصمة باريس".
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