Advertisements
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كشف القانوني أحمد الأمير، عن العقوبات المنتظر توقيعها على جماهير نادي النصر وخالد البلطان رئيس الشباب بعد الأزمة التي صاحبت مباراة ديربي الرياض.
وكانت جماهير النصر قد ألقت عدد من زجاجات المياه، تجاه البلطان أثناء مروره أمام مدرجهم في ملعب الملك فهد الدولي.
ونشر الأمير عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" :" جمهور النصر ورئيس الشباب يجب معاقبتهم بعد المخالفات السلوكية التي صدرت منهم عقب المباراة".
وتابع أن جمهور النصر يجب معاقبته بغرامة مالية تحسب بناء على عدد العبوات.
واختتم: يجب معاقبة رئيس الشباب بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية 10 آلاف.
يذكر أن مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض انتهت بالتعادل السلبي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر عدد زجاجات المياه تحدد عقوبة جماهير النصر والبلطان مهدد بالإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.