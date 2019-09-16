عدد زجاجات المياه تحدد عقوبة جماهير النصر والبلطان مهدد بالإيقاف

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

كشف القانوني أحمد الأمير، عن العقوبات المنتظر توقيعها على جماهير نادي النصر وخالد البلطان رئيس الشباب بعد الأزمة التي صاحبت مباراة ديربي الرياض.



وكانت جماهير النصر قد ألقت عدد من زجاجات المياه، تجاه البلطان أثناء مروره أمام مدرجهم في ملعب الملك فهد الدولي.

ونشر الأمير عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" :" جمهور النصر ورئيس الشباب يجب معاقبتهم بعد المخالفات السلوكية التي صدرت منهم عقب المباراة".

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وتابع أن جمهور النصر يجب معاقبته بغرامة مالية تحسب بناء على عدد العبوات.

واختتم: يجب معاقبة رئيس الشباب بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية 10 آلاف.

يذكر أن مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض انتهت بالتعادل السلبي، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.