شكرا لقرائتكم أشعة على ركبة وليد أزارو اليوم لتحديد حجم إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع المغربي وليد أزارو مهاجم الاهلي لأشعة رنين على الركبة اليوم، الاثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية ، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر امام الزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلى وكانو سبورت أمس الاول فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الاحمر بثنائية نظيفة بسبب شكواه من جزع فى الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.