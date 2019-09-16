المصرى يتدرب على شاطئ المحيط الهندى بعد رباعية مالندى بالكونفدرالية...

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اشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق
تقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.
وقد وضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.
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