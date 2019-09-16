شكرا لقرائتكم المصرى يتدرب على شاطئ المحيط الهندى بعد رباعية مالندى بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريبه الصباحي اليوم على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار ، بعد الفوز على مالندى بطل زنجبار برباعية أمس ، فى ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية

اشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق

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وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4/1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين امس بستاد عمان بتنزانيا

تقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

وقد وضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.