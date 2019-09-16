شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف 200 دولار لكل لاعب لتحفيزهم لحصد السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، صرف مبلغ قيمته 200 دولار لكل لاعب بالفريق قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري، المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية .

وكانت إدارة الأهلي قررت صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الفوز علي كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين، في المواجهة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويسعى مسئولو الأهلي لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الزمالك، نظرا لأهمية اللقاء، حيث تعد مباراة بطولة محلية، بجانب أن مواجهة الزمالك تعد بطولة خاصة لجماهير الأهلي .

ويبدأ الأهلي مشواره المحلي في بطولة الدوري العام بمواجهة سموحة والمقرر اقامتها يوم 23 سبتمبر الجاري .