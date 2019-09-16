شكرا لقرائتكم القوة الضربة للأهلي تعود من الإصابة فى مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي ، للمدير الفني السويسرى رينيه فايلر، أن الثنائى الأنجولى جيرالدو، والمدافع رامى ربيعة، جاهزين لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري من الناحية الطبية .

وأضاف خالد محمود، لفايلر أن الكدمة التى تعرض لها جيرالدو في منطقة الكتف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر، فى الوقت الذى أكد طبيب الأهلى تعافي رامي ربيعة بشكل تام من الإصابة.

ويقدم خالد محمود تقرير لفايلر بناءا علي طلبه يتضمن الحالة الطبية لجميع المصابين لتحديد فكره والعناصر التي سيعتمد عليها في مواجهة الزمالك المرتقبة.