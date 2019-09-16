شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الجماهير ستحضر مباريات الدوري بطريقة " كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن أن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية. تابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الجماهير ستحضر للمباريات عن طريق إتباع نظام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين. وأضاف العطار، أنه سيتم تسجيل الجماهير لبياناتهم عن طريق " تذكرتي" من أجل إستخراج FAN ID للمباريات الخاصة بالدوري ، لتسهيل مهمة الجماهير فى الدخول للملاعب إلى جانب سهولة الحصول على تذاكر المباريات و إلغاء بيع التذاكر فى السوق السوداء و إلغاء الطوابير الخاصة بشراء التذاكرو أن الأعداد فى المباريات لم يتم تحديدها بعد وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية فى ذلك خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الجماهير ستحضر مباريات الدوري بطريقة " كان 2019"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.