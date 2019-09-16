شكرا لقرائتكم المصري يقدم موعد مباراة الاياب أمام بطل زنجبار ٤٨ ساعة بسبب الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة النادي المصري البورسعيدي ، تقديم موعد مباراة الاياب امام ماليندي بطل زنجبار ٤٨ ساعة لتقام يوم ٢٧ سبتمبر الجاري بدلا من ٢٩ من نفس الشهر. جاء ذلك بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية بحيث يقام اللقاء علي ستاد السويس بحضور جماهيري خاصة وان المصري كان قد تلقي خطابا من الجبلاية يفيد باقامةً مباراة الاياب بدون جمهور.

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