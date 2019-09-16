شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة: الجماهير ستحضر مباريات الدورى بطريقة "كان 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية. وقال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إن الجماهير ستحضر للمباريات عن طريق اتباع نظام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين. Advertisements واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق). لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. اتحاد الكرة: الجماهير ستحضر مباريات الدورى بطريقة "كان 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.