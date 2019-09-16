شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد لـ فايلر جاهزية جيرالدو وربيعة للزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جاهزية الثنائى الأنجولى جيرالدو والمدافع رامى ربيعة لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر من الناحية الطبية.

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وأضاف خالد محمود لفايلر أن الكدمة التى تعرض لها جيرالدو فى منطقة الكتف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر، فى الوقت الذى أكد طبيب الأهلى تعافى رامى ربيعة بشكل تام من الإصابة.

ويقدم خالد محمود تقرير لفايلر بناء على طلبه يتضمن الحالة الطبية لجميع المصابين لتحديد فكره والعناصر التي سيعتمد عليها فى مواجهة الزمالك المرتقبة.