محمد رضوان يحكى لـ"سوبر كورة": كواليس أول رقصة لـ"صلاح" مع الذئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أساس النجاح فى أى منظومة عمل هو إسناد المهام الكبرى لأهل الثقة والخبرة وأولئك الذين لا يعرفون فى قاموسهم اللغوى كلمة مستحيل، وفى نادى المقاولون العرب، وبالتحديد بقطاع الناشئين، كان الاختيار قائماً على مبدأ "ادى العيش لخبازه" لضمان استمرار النجاح لهذا القطاع الذى طالما تخرج منه نجوم كانوا مثالا وقدوة لغيرهم فى الوقت الذى باتت صناعة كرة القدم المصرية بحاجة لوجود هذه القدوة لاستعادة هيبتها القارية بين كبار القارة السمراء.

محمد رضوان هو أحد أبنا قلعة ذئاب الجبل ورئيس قطاع الناشئين الحالى وواحد من أبرز مدربى النجم المصرى محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزى والفراعنة، وأول من اتخذ القرار الجريء بإشراك صاحب الـ16 عاما مع الفريق الأول للمقاولون العرب بعدما رأى منه الموهبة والطموح، لتتصارع عليه الأندية الأوروبية بعد ذلك.

"سوبر كورة" تحدث مع رضوان في حوار خاص حول أهداف قطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة والأزمات التى تهدد ناشئى مصر وكواليس مشاركة محمد صلاح مع المقاولون قبل مسيرة الاحتراف والكثير من الأمور المهمة المتعلقة بمستقبل الكرة المصرية..

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