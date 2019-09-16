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المقاصة مكتمل الصفوف قبل مواجهة أسوان في انطلاق الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم الاثنين على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي استعداداً لمواجهة أسوان في بداية مشوار الفريق الفيومي بمسابقة الدوري العام.

واكتملت صفوف المقاصة بعد عودة الثنائى الأفريقى شيمس بيكلى، نجم المنتخب الإثيوبى، وخالد أوتشو نجم المنتخب الأوغندى لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الذى أقيم مساء أمس، بعد مشاركة اللاعبين مع منتخبى بلادهما فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وأكد الدكتور أمين رفعت طبيب المقاصة أن شريف حازم مدافع الفريق الفيومي تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للتدريبات ويقوم الجهاز الفنى بتجهيزه فنيًا للوصول إلى أعلى فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني للمقاصة بإجراء تدريبات بالكرة خلال تدريب اليوم بعد الاكتفاء بتدريب خفيف للثنائى الأفريقى فى الملعب وقاما بأداء تدريبات فردية فى الجيمانزيوم.

 

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