شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقدم موعد مباراة الإياب أمام بطل زنجبار ٤٨ ساعة بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ، تقديم موعد مباراة الاياب أمام ماليندي بطل زنجبار ٤٨ ساعة لتقام يوم ٢٧ سبتمبر الجاري بدلا من ٢٩ من نفس الشهر.

جاء ذلك بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية بحيث يقام اللقاء علي ستاد السويس بحضور جماهيري خاصة وان المصري كان قد تلقي خطابا من الجبلاية يفيد باقامةً مباراة الاياب بدون جمهور.

كانت إدارة النادي المصري قد تلقت خطابًا من اتحاد الكرة منذ عدة أيام يؤكد خلاله إقامة مباراة الإياب أمام ماليندى بطل زنجبار فى الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية والتى حددها المصري من قبل يوم 29 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش الثالث بالسويس على أن تقام المباراة بدون جمهور ولكن إدارة المصرى دخلت مفاوضات مع مسئولى الامن وتم الاتفاق على تقديم الموعد 48 ساعة حتي يسمح بدخول الجماهير لحضور اللقاء أسوة بباقي الاندية المصرية التى تشارك فى البطولات الافريقية وهم ما تم الموافقة عليه

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