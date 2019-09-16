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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن "زائر الشباك" الجديد فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى أصبح زائرًا جديدًا للشباك وسط حصول على إشادات واسعة مع الجمهور الأحمر بعد تألقه أمام كانو سبورت الغينى فى ظل إحرازه هدف التقدم للأحمر فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وقدم محسن عرض أكثر من رائع منذ مشاركته بديلاً لمروان محسن فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء حتى أحرز الهدف الأول للأهلى من تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 61م على ملعب "مالابو".
كما يبدو أن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلى، أصبح مرشحًا لقيادة هجوم فريقه بشكل أساسي فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر المحلى.
يرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والطموح لدى المهاجم الأهلاوى فى الصور التالية:
صلاح محسن
صلاح محسن فى نزهة
صلاح محسن مع أسرته
صلاح محسن بقميص الأهلى
صلاح محسن 3
صلاح محسن بالنظارة الشمسية
صلاح محسن 2
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