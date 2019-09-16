سوبر كورة.. ملعب التتش.. القرار النهائى بملف المهاجم وبديل السعيد فى بيراميدز "أهلاوى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل "سوبر كورة" برامجه الرياضية التى تهدف لوضع القارئ والمهتمين بالشأن الكروى، فى قلب أى حدث، وإمداده بالجانب المعلوماتى الموثق من مصادره الرسمية، التى تشمل جميع الأندية المصرية. وفى الحلقة 13 من برنامج "ملعب التتش"، وهو البرنامج المختص بأخبار النادى الأهلى والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل القلعة الحمراء، والمذاع أسبوعيًا عبر سوبر كورة، نكشف القرار النهائي في ملف المهاجم وتفاوض بيراميدز مع احد اللاعبين الأهلاوية ليكون بديل لعبد الله السعيد، كما يستضيف ملعب التتش محمد شريف جناح الأهلي المتألق المعار لانبي. لمشاهدة الحلقة الجديدة من ملعب التتش عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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