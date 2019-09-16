شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يُجرى اليوم أشعة رنين على الركبة لتحديد موقفه من السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى وليد أزارو مهاجم الأهلى أشعة رنين على الركبة اليوم، الإثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلى وكانو سبورت أمس الأول فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة بسبب شكواه من جزع فى الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.