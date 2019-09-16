شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تواجه سنا إبراهيم.. نتائج قرعة بطولتى CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت مراسم قرعة بطولتي‎‎CIB "بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، و " CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019"، والتى تصنف بالفئة البلاتينيه، تحت إشراف ليى بيتشيل رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، حيث تنطلق البطولتان فى الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 فى سفح الأهرامات.

وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، منهم على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالى مجموع جوائز CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية 185 ألف دولار.

وتحددت بعض المواجهات فيما تنتظر البعض الآخر مرحلة التصفيات، وتبدأ البطولة من دور الـ 64، وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

قرعة بطولة العالم للسيدات فى CIB PSA

رنيم الويلى ( مصر ) - سنا إبراهيم ( مصر )

أوليفيا بلاتشفورد كلاين ( الولايات المتحدة الأمريكية ) - منة حامد ( مصر )

جوليان كورتيس ( انجلترا) - ليو تسز -لينج ( هونج كونج)

أليسون ووترز ( انجلترا)

سلمى هانى ( مصر ) - راشيل أرنولد ( ماس )

إميلى وايتلوك ( إنجلترا ) - ألكسندرا فولر

روان العربى ( مصر ) - لوسى تورميل ( انجلترا )

ميليسا ألفيس ( فرنسا ) ضد نور الطيب ( مصر )

سارة جين بيرى ( انجلترا ) ضد جيمسى أريباجو

رايتشل غرينهام ضد سارة كاردويل

كولين أومارد ( فرنسا ) - دانييل ليتورنو ( كندا ) -

ندا عباس ( مصر ) - تيسنى ايفانز ( ويلز )

فيكتوريا لوست ( انكلترا ) - ايفا ازمان ( ماس ) -

تينى جيليس ( بلجيكا ) - اينورا فيلارد ( فرنسا).

نيلى جيليس ( بلجيكا)- سونينا كوروفيلا ( الهند )

لو وى ويرن ( ماس ) - نوران جوهر ( مصر )

كاميل سيرم ( فرنسا ) - ريهام صدقى ( الولايات المتحدة )

ميلى توملينسون ( انكلترا ) - لى كا يى ( هونج كونج) )

جوى تشان - ميلناى لوو

ليسا آيتكين ضد يثرب عادل ( مصر )

هانيا الحمامى ( مصر ) - ياسمين هوتون

دونا لوبان ضد اينيتا

ميلو فان دير هيدن - منة ناصر ( مصر )

سيفاسانجارى سوبرامانيام ضد أماندا صبحى ( الولايات المتحدة الأمريكية )

جويل كينج - تسز وينغ تونغ

زينة مكاوى (مصر) ضد إيميليا سويني

نادين شاهين ( مصر ) ضد سيندى ميرلو

أوليفيا فليتشر ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ضد آنى أو

جوشنا تشيناببا ( الهند ) ضد هالى منديز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

مريم متولى ( مصر) - هو تزى لوك

هولى نوتون ( كندا ) - فريدة محمد ( مصر )

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راشيل تشادويك ( إنجلترا ) - نور الشربينى ( مصر )

CIB للرجال

على فرج

عمر مسعد

نيكولا مولر ضد فيكرام مالهوترا

مازن هشام ( مصر ) ضد كريم على فتحى ( مصر )

ماكس لى ( هونج كونج ) ضد إيفان يوين ( ماليزيا)

داريل سيلبى ( انجلترا )

كريس سيمبسون ( انجلترا ) ضد ادمون لوبيز ( أسبانيا )

محمد أبو الغار ( مصر )

بول كول ( نيوزلاندا )

لوكاس سيرم ضد عمر عبد المجيد ( مصر(

غريجوار مارش ( فرنسا (

ايكر باراجيس برنابيو ( اسبانيا ) - محمد الشربينى ( مصر (

سوراف جوزال ( الهند (

تسز فونغ ييب ( هونج كونج ) - مازن جمال ( مصر (

فارس دسوقى ( مصر (

سيمون روزنر ( المانيا (

كريم عبد الجواد ( مصر (

جريج لوبان ( اسكتلندا ) - كريم الحمامى ( مصر (

ليو او ( هونج كونج ) - راميت تاندون ( الهند(

أدريان والير ( انجلترا ) - يوسف إبراهيم ( مصر (

جورج باركر ( انجلترا ) - ناثان ليك ( انجلترا (

مروان الشوربجى ( مصر (

مصطفى عسل ( مصر ) - آلان كلاين ( اسكتلندا (

دييغو الياس ( بيرو (

ميجيل رودريجيز ( كولمبيا (

بورخا جولان (أسبانيا) ضد بابتيست ماسوتى ( فرنسا (

رافايل كاندرا ( ألمانيا ) ضد مصطفى السرتي

إيان يوو نج ( ماليزيا) ضد يحيى النوسانى (مصر (

سيزار سالازار ضد تود هاريتى (أمريكا (

زاهد سالم ( مصر (

جويل ماكين

طارق مؤمن