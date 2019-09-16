شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعلى يقترب من التعاقد مع مخطط أحمال جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع مخطط أحمال جديد بترشيح من الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني الجديد للدراويش.

وكان مجلس الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، وافق على طلب ميودراج بإقالة التونسى أكرم علياوي مخطط أحمال الفريق منذ ساعات قليلة، ومن المقرر أن يغادر علياوى الإسماعيلية متوجها لتونس خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء طلب ميودراج للإطاحة بمخطط الأحمال بسبب ملاحظات على الأحمال التى يتدرب عليها اللاعبون ما أثر على مستواهم فنيا وبدنيا وجعلهم غير قادرين على استيعاب تعليماته الفنية.

Advertisements

وكان الإسماعيلى قد فاز علي أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور ال 32 للبطولة العربية

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة فى افتتاحية مسابقة الدوري والمقرر لها الخامسة والنصف مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية.