مقطع فيديو يتسبب في بكاء رونالدو على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل الخليج 365
لم يتمالك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي نفسه بعد رؤية فيديو لوالده قبل وفاته عن عمر يناهز الـ52 عامًا.
وحل رونالدو ضيفًا على بيرس مورجان مقدم برنامج "Good Morning Britain"، وقام بعرض لقطات فيديو لوالد رونالدو إلا أن الأخير انهر في البكاء.
وقال رونالدو: "لم أر هذا الفيديو من قبل أبدًا".
وأضاف: "لا أعرف والدي بشكل كافٍ، لقد كان مدمنًا للكحول، لم ير أبدًا ما أصبحت عليه، لم يراني على منصات التتويج وأنا أحصد الجوائز، محزن أن أصبح رقم 1 وهو لم ير ذلك".
جدير بالذكر أن رونالدو سجل هدفًا خلال 3 جولات خاضها يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي حصد خلالها 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.
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