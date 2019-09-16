علاء عبدالعال يوضح تصريحاته بشأن منتخب مصر.. وسبب انفعاله الشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص علاء عبدالعال المدير الفني السابق لفريق نادي الداخلية، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن حزنه لعدم الترشح ضمن قائمة المدربين لتدريب منتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن ترشح 5 أسماء لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، وليس من بينهم علاء عبدالعال.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" عبر قناة "تايم سبورتس" "الموضوع تم فهمه بشكل خاطئ، أي مدرب بالتأكيد لديه طموح تدريب منتخب مصر والأندية الكبيرة، لم أقل أنني أريد أن أكون مدربا لمنتخب مصر أو ضمن المرشحين".

وتابع "فقط تحدثت أنني في أحد المواسم تم وضعي في مقارنة مع إيهاب جلال وحسام حسن كأفضل المدربين في الدوري، وبالتالي عدم التحدث عن كوني ضمن المرشحين أمر محزن، قد أكون حزينا من نفسي وتقصيري مثلا".

واستمر "لم أحصل على فرص في أندية صاحبة إمكانيات مثل الثنائي، حتى لو كنت قد قمت بتدريب انبي، لقد ذهبت لانبي وتم بيع 4 نجوم من صفوف الفريق، انبي يعاني بشدة في السنوات الأخيرة".

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وانتقل عبدالعال للحديث عن انفعاله الشهير بعد خسارة الداخلية من المقاولون قائلا "كانت مباراة غريبة، قدمنا كل ما علينا، لكن الفريق خسر بفعل فاعل بسبب قرارات حكم المباراة، أعتقد أنه لم يقم بإدارة أي مباراة أخرى بعد ذلك".

وواصل "بالطبع أعتذر للمراسل بسبب رد الفعل القوي، لقد قام بإجراء حوار معي بعد المباراة والفريق كان قد خسر في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "دائما أكون هادئا في المباريات، لكن اذا حدث ظلم تحكيمي متعمد ضد فريقي، أو وجدت أن اللاعبين خارج مستواهم المعهود أو هناك تقصير وعدم تنفيذ للتعليمات أغضب بشدة".