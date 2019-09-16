رياضة | ريال مدريد يفاجيء باريس سان جيرمان بـBBH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجيء باريس سان جيرمان بـBBH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأطد صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيعتمد على الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد المثلث المعروف باسم "BBH".

وأشارت الصحيفة إلى أن أن المدرب الفرنسي لم يكن لديه إمكانية الاعتماد على الثلاثي معًا من قبل بسبب الإصابات والإيقافات لكن موقعة باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء ستكون الأولى لهم

وظهر هازارد لأول مرة بقميص ريال مدريد في المباراة الماضية أمام ليفانتي في الليجا والتي شهدت غياب بيل بسبب إيقافه لمباراة واحدة.

زيدان يراوغ في هازارد

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن إدين هازارد نجم الفريق ما زال يحتاج إلى التدريب أكثر رغم مشاركته في الشوط الثاني أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب مشاركة زيدان أمام ليفانتي: "عندما يستحوذ على الكرة، يلعب بشكل مباشر للغاية، ولكن ما يحتاج إليه هو المشاركة في أكثر من حصة تدريبية لأنه تدرب أربع مرات فقط مع ريال مدريد".

وعبر الفرنسي زين الدين زيدان عن سعادته الفوز الثمين 3-2 على ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني رغم تراجع الأداء في الشوط الثاني.

وواصل زيدان عقب مباراة ريال مدريد وليفانتي: "سجلنا ثلاثة أهداف وقدمنا أداء جيدا وتفوقنا على المنافس في الشوط وتراجع في الشوط الثاني وعلينا أن نحاول تقديم نفس الأداء على مدار التسعين دقيقة.

وأضاف زيدان : "سنحت لنا بعض الفرص لتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني ربما بدأنا نشعر بالإجهاد البدني على اللاعبين بعد مشاركتهم في جولة المباريات الدولية الأسبوع الماضي وهو ما أعاقنا بكل تأكيد وتسبب في استقبالنا هدفين في الشوط الثاني".

وتابع زيدان: "كاسيميرو لعب مباراتين مع المنتخب البرازيلي في الولايات المتحدة ولم يستطع الاستمرار.. سيرخيو راموس يعاني من إصابة طفيفة في ربلة الساق".