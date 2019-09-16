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رياضة | تعرف على جدول الدوري المصري

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جدول مباريال الدوري المصري

 

الأسبوع الأول 

 

بيراميدز × إنبي 

 

المصري × حرس الحدود 

 

الجونة × الإسماعيلي 

 

الزمالك × الاتحاد السكندري

 

أسوان × مصر المقاصة 

 

الإنتاج الحربي × إف سي مصر

 

سموحة × الأهلي 

 

طلائع الجيش × المقاولون العرب

 

وادي دجلة × طنطا

 

الأسبوع الثاني 

 

طنطا × بيراميدز 

 

إنبي × طلائع الجيش 

 

المقاولون العرب × سموحة

 

الأهلى × الإنتاج الحربي

 

إف سي مصر × أسوان

 

مصر المقاصة × الزمالك

 

الاتحاد السكندرى × الجونة

 

الإسماعيلى × المصرى

 

حرس الحدود × وادى دجلة

 

الأسبوع الثالث

 

سموحة × إنبى

 

طلائع الجيش × بيراميدز

 

وادي دجلة × الإسماعيلي

 

المصري × الاتحاد السكندري

 

الجونة × المقاصة

 

الزمالك × إف سي مصر

 

أسوان × الأهلي

 

الإنتاج الحربي × المقاولون

 

حرس الحدود × طنطا

 

الأسبوع الرابع

 

طنطا × طلائع الجيش

 

بيراميدز × سموحة

 

إنبي × الإنتاج الحربي

 

المقاولون العرب × أسوان

 

الأهلي × الزمالك

 

إف سي مصر × الجونة

 

مصر المقاصة × المصري

 

الاتحاد السكندري × وادى دجلة

 

الإسماعيلي × حرس الحدود

 

الأسبوع الخامس

 

أسوان × إنبي

 

الإنتاج الحربي × بيراميدز

 

سموحة × طلائع الجيش

 

حرس الحدود × الاتحاد السكندري

 

وادي دجلة × المقاصة

 

المصري × إف سي مصر

 

الجونة × الأهلى

 

الزمالك × المقاولون

 

الإسماعيلى × طنطا

 

الأسبوع السادس

 

طنطا × سموحة

 

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

 

بيراميدز × أسوان

 

إنبي × الزمالك

 

المقاولون العرب × الجونة

 

الأهلي × المصري

 

إف سي مصر × وادى دجلة

 

مصر المقاصة × حرس الحدود

 

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

 

الأسبوع السابع

 

الجونة × إنبي

 

الزمالك × بيراميدز

 

أسوان × طلائع الجيش

 

الإنتاج الحربي × سموحة

 

الإسماعيلي × مصر المقاصة

 

حرس الحدود × إف سي مصر

 

وادى دجلة × الأهلي

 

المصري × المقاولون العرب

 

الاتحاد السكندري × طنطا

 

الأسبوع الثامن

 

طنطا × الإنتاج الحربي

 

سموحة × أسوان

 

طلائع الجيش × الزمالك

 

بيراميدز × الجونة

 

إنبي × المصري

 

المقاولون العرب × وادى دجلة

 

الأهلي × حرس الحدود

 

إف سي مصر × الإسماعيلي

 

مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

 

الأسبوع التاسع

 

وادى دجلة × إنبى

 

المصرى × بيراميدز

 

الجونة × طلائع الجيش

 

الزمالك × سموحة

 

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أسوان × الإنتاج الحربي

 

الاتحاد السكندري × إف سي مصر

 

الإسماعيلي × الأهلي

 

حرس الحدود × المقاولون العرب

 

مصر المقاصة × طنطا

 

الأسبوع العاشر

 

طنطا × أسوان

 

الإنتاج الحربي × الزمالك

 

سموحة × الجونة

 

طلائع الجيش × المصري

 

بيراميدز × وادى دجلة

 

إنبي × حرس الحدود

 

المقاولون العرب × الإسماعيلي

 

الأهلي × الاتحاد السكندري

 

إف سي مصر × مصر المقاصة

 

الأسبوع الحادى عشر

 

الإسماعيلي × إنبى

 

حرس الحدود × بيراميدز

 

وادى دجلة × طلائع الجيش

 

المصري × سموحة

 

الجونة × الإنتاج الحربي

 

الزمالك × أسوان

 

مصر المقاصة × الأهلي

 

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

 

إف سي مصر × طنطا

 

الأسبوع الثانى عشر

 

طنطا × الزمالك

 

أسوان × الجونة

 

الإنتاج الحربي × المصري

 

سموحة × وادى دجلة

 

طلائع الجيش × حرس الحدود

 

بيراميدز × الإسماعيلي

 

إنبي × الاتحاد السكندري

 

المقاولون العرب × مصر المقاصة

 

الأهلي × إف سي مصر

 

الأسبوع الثالث عشر

 

مصر المقاصة × إنبى

 

الاتحاد السكندري × بيراميدز

 

الإسماعيلي × طلائع الجيش

 

حرس الحدود × سموحة

 

وادى دجلة × الإنتاج الحربي

 

المصري × أسوان

 

الجونة × الزمالك

 

إف سي مصر× المقاولون

 

الأهلي × طنطا

 

الأسبوع الرابع عشر

 

طنطا × الجونة

 

الزمالك × المصرى

 

أسوان × وادى دجلة

 

الإنتاج الحربي × حرس الحدود

 

سموحة × الإسماعيلي

 

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري

 

بيراميدز × مصر المقاصة

 

إنبي إف سي مصر

 

المقاولون العرب × الأهلي

 

الأسبوع الخامس عشر

 

الأهلي × إنبى

 

إف سي مصر × بيراميدز

 

مصر المقاصة × طلائع الجيش

 

الاتحاد السكندري × سموحة

 

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

 

حرس الحدود × أسوان

 

وادي دجلة × الزمالك

 

المصري × الجونة

 

المقاولون العرب × طنطا

 

الأسبوع السادس عشر

 

المصري × طنطا

 

الجونة × وادى دجلة

 

الزمالك × حرس الحدود

 

أسوان × الإسماعيلي

 

الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري

 

سموحة × مصر المقاصة

 

طلائع الجيش × إف سي مصر

 

بيراميدز × الأهلي

 

إنبي × المقاولون العرب

 

الأسبوع السابع عشر

 

طنطا × إنبي

 

المقاولون العرب × بيراميدز

 

الأهلي × طلائع الجيش

 

إف سي مصر × سموحة

 

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي

 

الاتحاد السكندري × أسوان

 

الإسماعيلي × الزمالك

 

حرس الحدود × الجونة

 

وادى دجلة × المصري

 

 

 

 

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