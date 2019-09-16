رياضة | المسابقات: هناك احتمال لتأجيل مباريات الدوري في 3 حالات فقط

أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أن هناك 3 احتمالات لتأجيل أي مباراة في الدوري المصري الجديد بعد إعلان جدول الدور الأول كاملًا بالمواعيد

وأوضح حسام الثاني عبر صفحة الاتحاد الرسمية "فيسبوك"، أن حالات التعديل تخضع لـ3 احتمالات هي:

1- قد يتم تأجيل مباراة لتعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية.

2- تغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة في إفريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية

3- الفرق المشاركة عربيًا وفقًا لقرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

ويشارك الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بينما المصري البورسعيدي وبيراميدز في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية والإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية