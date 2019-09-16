رياضة | آخر تطور في علاج مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطور في علاج مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي يوم 20 سبتمبر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية هناك للتعرف على طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب بعد أن ابتعد عنها لمدة 6 شهور.

يستعد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لاستقبال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة.

جنش ينتظر مؤمن زكريا

وحرص جنش المتواجد في العاصمة الألمانية برلين حاليا على إجراء عدة مكالمات مع مؤمن زكريا لطمأنته واستقباله هناك لحين عبور أزمة إصابته مؤخرا.

ويتواجد جنش في ألمانيا؛ من أجل تلقيه العلاج أيضا بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة في إحدى تدريبات المنتخب الوطني ببطولة الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.

وكان النادي الأهلي قرر عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد 2019 - 2020، وفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر، تأجيل قيد اللاعب لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، حتي يتم التعرف على موقف اللاعب من الإصابة التي يعاني منها ومدة علاجه وفترة غيابه عن الملاعب قبل إتخاذ أي قرار بشأن قيده من عدمه.

وحرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا لاعب الفريق؛ مساء أمس للشد من أزره بسبب مرضه

وزحفت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي إلى بيت اللاعب وقامت بالنداء عليه ليقوم بالرد عليهم ويبادلهم التحية.

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وحرصت الجماهير على الهتاف بإسم اللاعب كما نادت عليه "الولاه ولاه أهو.. ابن النادي الأهلي.. بنحبك يا مؤمن".

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس أنه يتكفل بعلاج مؤمن زكريا ويقوم بصرف راتبه منذ شهرين وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

لاعبو الأهلي يدعمون مؤمن زكريا

وحرص لاعبو الفريق الكروي بالنادي الأهلي على توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة الفريق ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وظهر مؤمن زكريا في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.

نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني اليوم على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالاحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.

يذكر أن النادي الأهلي لم يقيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق بالموسم الجديد، وفضل تأجيل قيد اللاعب إلي يناير المقبل، حتي التأكد من موقف اصابته ومدة غيابه عن الملاعب قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.