رياضة | أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خروج الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من حسابات برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب وجود بديل يحل محله داخل صفوف البلوجرانا.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن ظهور اللاعب الشاب أنسو فاتي وتألقه في سماء الليجا، جعل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يفكر كثيرًا في عملية استقطاب الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد فشل انتقاله في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت الصحيفة عن عدة أسباب تجعل برشلونة تبعد نيمار خارج حسابات الفريق، بعد التألق الكبير لفاتي، ويأتي على رأسها:
سعر نيمار المكلف
يعد سعر نيمار المبالغ فيه أحد أهم أسباب عدول نادي برشلونة عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي، خاصة بعد التصريح الأخير للخليفي، رئيس النادي الباريسي أنه لا يرفض بيع نيمار ولكنه لن يوافق على بيعه بأقل من 300 مليون يورو، خاصة أن النادي الكتالوني قام بتقديم عرض بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة لإعارة الفرنسي عثمان ديمبلي، ولكن إدارة باريس قابلته بالرفض.
الجماهير تفضل فاتي على نيمار بسبب طريقة مغادرته
يوجد العديد من جماهير برشلونة مازالت غاضبة من طريقة رحيل نيمار دا سيلفا خارج أسوار الكامب نو من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي حينها، حيث حصل النادي الباريسي على خدماته مقابل 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.
ميسي يفضل فاتي بسبب شقيقه
رغم أن فاتي ونيمار يلقيان دعمًا كبيرًا من الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن وكيل أعمال فاتي هو شقيق ميسي.
القضاء على موهبة فاتي
تعاقد برشلونة مع نيمار من المؤكد أنه سيؤثر على انطلاقة فاتي القوية، حيث سيجعله يمكث كثيرًا على مقاعد البدلاء، وربما الابتعاد عن المشاركة كاحتياطي أيضًا، وهو الأمر الذي لا ترغب به إدراة البلوجرانا.
فاتي واللاماسيا
تألق فاتي وسطوع نجمه بهذه الطريقة، يعد أحد أكبر الانتصارات للاماسيا، بعدما غابت عن استخراج المواهب لمدة طويلة ولكنها عادت بقوة، باخراج صاحب الـ16 عامًا، الذي أصبح حديث الكرة العالمية سريعًا.