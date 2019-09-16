رياضة | أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنسو فاتي يمنع نيمار من دخول برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خروج الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من حسابات برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب وجود بديل يحل محله داخل صفوف البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ظهور اللاعب الشاب أنسو فاتي وتألقه في سماء الليجا، جعل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يفكر كثيرًا في عملية استقطاب الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد فشل انتقاله في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت الصحيفة عن عدة أسباب تجعل برشلونة تبعد نيمار خارج حسابات الفريق، بعد التألق الكبير لفاتي، ويأتي على رأسها:

سعر نيمار المكلف