رياضة | فاتي وشقيق ميسي.. 5 أسباب تقضي على حلم "نيمار" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاتي وشقيق ميسي.. 5 أسباب تقضي على حلم "نيمار" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضياع حلم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب وجود بديل يحل محله داخل صفوف البلوجرانا.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن ظهور اللاعب الشاب أنسو فاتي وتألقه في سماء الليجا، جعل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يفكر كثيرًا في عملية استقطاب الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد فشل انتقاله في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وسردت الصحيفة أسباب تجعل بنيمار خارج حسابات برشلونة بعد التألق الكبير لفاتي، ويأتي على رأسها:

سعر نيمار المكلف