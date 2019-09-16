رياضة | الريال واليوناتيد على أعتاب مبادلة تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال واليوناتيد على أعتاب مبادلة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد الاسباني، يستهدف إبرام صفقة تبادلية نارية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحصل بمقتضاها علي خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي
وأكدت الصحيفة الألمانية أن نادي ريال مدريد يسعي لعقد صفقة تبادلية تاريخية، خلال سوق الإنتقالات الشتوية، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، حيث ينوي إدارة النادي الملكي عرض الألماني توني كروس بالإضافة لمقابل مالي علي نادي مانشستر يونايتد، لضم اللاعب الفرنسي في يناير القادم.
ويأتي تفكير ريال مدريد في عرض "كروس" علي مانشستر يونايتد لضم "بوجبا" بعدما علمت إدارة النادي الملكي بإهتمام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع توني كروس.
ودخل نادي ريال مدريد في مفاوضات قوية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع بوجبا خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضي، لكن إدارة ا لنادي الإنجليزي رفضت رحيل اللاعب ا لفرنسي، وتمسكت بإستمراره مع الفريق بالموسم الحالي، بناءًا على رغبة مدرب الفريق النرويجي أولي سولشاير.