رياضة | الريال واليوناتيد على أعتاب مبادلة تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال واليوناتيد على أعتاب مبادلة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ريال مدريد الاسباني، يستهدف إبرام صفقة تبادلية نارية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحصل بمقتضاها علي خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي Advertisements ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يتمسك بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة وأنه كان أحد الصفقات التي طلب زين الدين زيدان التعاقد معهم للموافقة على العودة لقيادة النادي الملكي، حيث يعتبره جزء رئيسي في مشروعه الجديد مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن نادي ريال مدريد يسعي لعقد صفقة تبادلية تاريخية، خلال سوق الإنتقالات الشتوية، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، حيث ينوي إدارة النادي الملكي عرض الألماني توني كروس بالإضافة لمقابل مالي علي نادي مانشستر يونايتد، لضم اللاعب الفرنسي في يناير القادم.

ويأتي تفكير ريال مدريد في عرض "كروس" علي مانشستر يونايتد لضم "بوجبا" بعدما علمت إدارة النادي الملكي بإهتمام النادي الإنجليزي بالتعاقد مع توني كروس.