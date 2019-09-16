رياضة | مفاجأة.. جروس يقترب من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جروس يقترب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدير الفنى السويسري كريستيان جروس ضمن المرشحين بقوة لتدريب فريق الأهلى السعودى، بعد النجاحات التى قدمها المدرب السويسري مع نادى الزمالك خلال الموسم الماضي وتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية.

كما دخل أيضاً رامون دياز المدير الفنى الأرجنتينى لتدريب الفريق خلال الموسم الجارى مع الدورى السعودى، بعد إقالة المدرب إيفان إيفانكوفيتش والذى رحل بعد الخسارة أمس أمام فريق الوحدة بالدورى السعودى للمحترفين، وكان دياز درب فى الدورى المصري خلال الموسم السابق عبر نادى بيراميدز ولكن لم يستمر طويلاً، وتدعم جماهير الأهلى التعاقد مع دياز بعد النجاحات السابقة له فى السعودية.

كما ظهر اسم كبير أيضاً ضمن الترشيحات وهو المدرب الإيطالى المخضرم كلاوديو رانييري بطل الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج موسم 2015_2016 مع ليستر سيتى وصاحب المفاجئة الأكبر بالبريميرليج.

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وتسعى إدارة النادى برئاسة أحمد الصائغ والمشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل في جلب مدير فنى كبير لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وكان الأهلى قد بدأ الموسم بتعادل إيجابي أمام العدالة بهدف لكل فريق ثم الفوز على الاتفاق بهدفين لهدف ثم الخسارة أمام الوحدة بهدفين لهدف ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وسيحل الأهلى ضيف على فريق الفتح فى اللقاء القادم يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الجولة الرابعه من الدورى السعودى.