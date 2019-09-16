رياضة | باكو ألكاسير: تعرضت للإهانة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكو ألكاسير: تعرضت للإهانة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، عن فترته فى برشلونة والعامين الذى قضاهم فى جدران الفريق الكتالونى من 2016 وحتى 2018 قبل الإنتقال لألمانيا، بعدما أصبحت فرصته فى المشاركة بشكل أساسي صعبة للغاية مما جعلته يفكر فى الرحيل لبروسيا دورتموند ليتألق معه خلال الموسم الماضي ويكون هداف الفريق.

وذكر الكاسير فى تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن فى خلال فترته ببرشلونة كان هناك بعض الناس يعاملونه بصورة سيئة وأيضاً معاملة سيئة من بعض الجماهير.

وعن علاقته مع لاعبو برشلونة، أكد الماسير ان لاعبو البارسا كان يعاملونه بإحترام، قائلاً :" لاعبو البارسا تعاملوا معي بطريقة جيدة ولهم منى كل الإحترام". Advertisements

وأضاف اللاعب، قائلاً :"أغلب المشجعين عاملونى معاملة جيدة، على الرغم من معاملة بعضهم لي بصورة سيئة، ولكن لهم منى الكثير من الإحترام".

وتحدث الكاسير عن قلة مشاركاته خلال العانين الذى قضاهم فى برشلونة، قائلاً :" كان من الصعب أن تشارذ بصفة أساسية فى ظل وجود مهاجم مثل لويس سواريز".

ويستعد بروسيا دورتموند لمواجهة نادى برشلونة يوم الثلاثاء القادم على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا فى إفتتاح مباريات الفريقين ببطولة دورى أبطال أوروبا فى مجموعة تضم أيضاً انتر ميلان الإيطالى وسلافيا براج التشيكى.